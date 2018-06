Salvini: "Savona al posto giusto per ricontrattare le regole Ue"

Nessun passo indietro è stato fatto con la vicenda di Savona: «Anzi sono stati fatti due passi in avanti. C’è Savona al governo con la delega alle politiche europee. Se vogliamo ricontrattare alcune regole quello è il ministero giusto ma c’è anche un ministro dell’Economia in perfetta sintonia con Savona. Non è stato fatto un passo indietro, si è raddoppiato». Così il neo vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini uscendo dal Quirinale al termine della cerimonia di investitura del nuovo governo Conte. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se la vicenda Savona era stata vissuta male, Salvini sottolinea: «Penso all’oggi non a quello che è successo ieri. E oggi sono contento».