E' nato il governo Conte. I ministri hanno giurato al Quirinale

Il giuramento del Governo giallo-verde si è svolto nel Salone delle Feste del Quirinale. Con la frase di rito «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione», hanno giurato, insieme a tutti i ministri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e Lavoro, Luigi Di Maio, il ministro senza portafoglio ai rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro e il ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Stretta di mano e sorriso tra il ministro agli Affari europei Paolo Savona e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completo scuro e cravatta rossa per il neo ministro. Erano presenti, in qualità di testimoni, il segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere militare del presidente della Repubblica, generale Roberto Corsini.