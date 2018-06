Il governo Conte giura al Quirinale

Il governo di Giuseppe Conte a trazione gialloverde giurerà oggi alle 16 al Quirinale. Il premier in pectore è uscito dalla sua abitazione, nel centro di Roma, per andare - sempre in taxi - a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico. Ai cronisti che l'aspettavano ha detto: "Emozionato? Beh sì, un po' emozionato lo sono".

Davanti a Montecitorio Conte si è fermato da una delegazione di lavoratori della Fedex Tnt, e anche della Melegatti. "Voi dovete fidarvi di tutti i componenti di questo Governo", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad un portavoce dei 361 lavoratori che rischiano il licenziamento che si appellava a lui in particolare, aggiungendo di non fidarsi degli altri ministri: "Li abbiamo messi noi in questo Governo, li abbiamo votati, devono pensare ad aiutare noi e non a sedersi sulle poltrone - ha detto il portavoce dei lavoratori - come ha fatto lei presidente, e questo le rende onore, lei è un grande e lo ha dimostrato perché ha detto che è l'avvocato di tutti gli italiani e io ci credo". "Non sono un grande, lo devo ancora dimostrare", ha risposto Conte prima di congedarsi dai lavoratori.