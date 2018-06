Cari ministri ora andate a lavorare

Caro direttore, il patto di ferro fra Movimento 5 Stelle e Lega, dopo aver messo sulla graticola il Quirinale, spaccato il centro destra e la base grillina, messo in subbuglio l' Unione Europea, ha partorito soltanto un piccolo esecutivo di burro. Il governo del cambiamento non è altro che un' accozzaglia di modesti tecnici, ministri alle prime armi e due leader, Salvini e Di Maio, che si sono contraddetti mille volte e che adesso si troveranno di fronte problemi enormi, cominciare dall'immigrazione e il lavoro.

Il primo alle prese con gli sbarchi, il secondo con i tavoli di crisi aziendali e le casse integrazione. Resta poi l'incognita di un premier, Giuseppe Conte, che dimostra un coraggio che sfiora l'incoscienza ma che affronterà questa prova, come dicono i suoi amici, spinto da una volontà e una puntigliosità che mai gli sono mancati nella lunga carriera accademica e nelle biblioteche degli atenei più prestigiosi al mondo. Ma ripartiamo dal Colle per rivedere il film di questa crisi che ha trasformato il Quirinale nella casa del Grande Fratello, con premier incaricati e non, che entravano ed uscivano da porte secondarie, per non menzionare Di Maio che sputava fiele contro Mattarella per poi candidamente correre a chiedere scusa...

