Conte ha accettato l'incarico per il "governo del cambiamento" a trazione Lega-M5S. A dare l'ufficialità della fumata bianca è stato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti al termine dell'incontro tra il giurista e il capo dello Stato Sergio Mattarella: "Il professor Giuseppe Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al presidente della Repubblica la lista dei ministri. Il giuramento al palazzo del Quirinale domani primo giugno alle ore 16".

"Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani"", ha detto il nuovo premier Giuseppe Conte dopo aver letto la lista dei ministri del suo governo. Il presidente Mattarella si è limitato a dire: "Grazie per aver seguito tutto questo lungo e complesso itinerario che ha portato alla formazione del nuovo governo. Buon lavoro per il futuro".

ECCO LA SQUADRA

Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti

Ministro dell'Economia: Giovanni Tria

Ministro degli Esteri: Enzo Moavero Milanesi

Ministro degli Interni: Matteo Salvini (vicepremier)

Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro: Luigi Di Maio (vicepremier)

Ministro ai Rapporti con il Parlamento: Riccardo Fraccaro

Ministro degli Affari Europei: Paolo Savona

Ministro della Difesa: Elisabetta Trenta

Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede

Ministro della Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno

Ministro della Salute: Giulia Grillo

Ministro degli Affari Regionali: Erika Stefani

Ministro del Sud: Barbara Lezzi

Ministro dell'Ambiente: Sergio Costa

Ministro ai Disabili e alla Famiglia: Lorenzo Fontana

Ministro dell'Agricoltura e del Turismo: Gian Marco Centinaio

Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: Danilo Toninelli

Ministro dell'Istruzione: Marco Bussetti

Ministro dei Beni Culturali: Alberto Bonisoli

Di Maio e la dedica a Gianroberto Casaleggio - Per i 5Stelle "oggi è un giorno storico. Il Movimento 5 Stelle sta per andare al governo del Paese. Il 2 giugno ci vedremo tutti insieme, con Luigi Di Maio e tutti i nostri portavoce, in piazza della bocca della verità a Roma alle ore 19 per abbracciarci e caricarci delle energie che ci serviranno per cambiare finalmente l’Italia. Grazie a tutti voi che non avete mai fatto mancare il vostro sostegno". Così sul blog delle stelle in un post firmato M5s mentre Di Maio, nel primo commento dopo il via libera a Conte, su facebook ha scritto: "Grazie davvero a tutti. Il Governo del Cambiamento è realtà! Dedichiamo tutto questo a Gianroberto Casaleggio. Vi abbraccio tutti! Ci vediamo domani!".

Salvini festeggia e attacca Juncker - Matteo Salvini ha festeggiato da Sondrio l'obiettivo raggiunto. Poco prima aveva risposto del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker: "Italiani corrotti e fannulloni? Parole vergognose e razziste. Col prossimo governo vedremo di fare rispettare i diritti e la dignità di 60 milioni di italiani che dall'Europa si aspettano collaborazione, non insulti".