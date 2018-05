Dopo essere rientrato di corsa a Roma da Milano il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio per il vertice con Luigi Di Maio. Salvini ha annullato tutti gli impegni elettorali per tornare nella Capitale e incontrare il leader dei grillini. Sul tavolo adesso per la formazione di un governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia.

Un vertice fiume sulla squadra dei ministri da presentare a Mattarella con Giuseppe Conte premier. Per la poltrona dell'Economia del nuovo governo giallo-verde spunta il nome di Giovanni Tria, attuale presidente della Scuola di amministrazione e professore ordinario di politica economica alla Facoltà di economia di Tor Vergata. La 'carta Tria' al posto di Paolo Savona potrebbe mettere d'accordo M5S-Lega e Quirinale e sciogliere il principale nodo della futura squadra di palazzo Chigi. Tria, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, è stato anche consigliere dell'azzurro Renato Brunetta, quando era ministro della Funzione pubblica del Berlusconi quater. L'economista euroscettico, secondo gli ultimo boatos, potrebbe essere spostato al dicastero degli Affari europei. Enzo Moavero Milanesi sarebbe il nome scelto per il ministero degli Esteri.

Un altro frenetico giorno per la diciottesima legislatura: quando tutto infatti sembrava pronto per un ritorno alle urne, addirittura già a fine luglio, a sorpresa è sbucata fuori dal nulla una nuova possibilità di dar vita al governo politico M5S-Lega. Ieri sera il leader della Lega ha fatto sapere di essere in fase di riflessione e di non chiudere le porte a uno spostamento di tessere del mosaico di governo. Poi oggi il rientro a Roma per il vertice con il leader M5S.

Intanto il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso altro tempo: questa mattina al Colle sono saliti il presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico. Prosegue invece lo scontro nel MoVimento Cinque Stella sulla presenza in squadra di Fratelli d'Italia.