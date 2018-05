Meloni nel governo? È scontro tra i 5 Stelle

La trattativa per il governo non riguarda solo il ruolo da affidare a Paolo Savona. L'altro nodo da sciogliere è la presenza o meno di Fratelli d'Italia nell'esecutivo a trazione giallo-verde. E' scontro soprattutto tra i 5 stelle. Una larga parte dei grillini non vuole aprire a FdI per non sbilanciare il governo troppo a destra.

L’idea che già crea qualche perplessità e divide i parlamentari pentastellati - il deputato Carlo Sibilia si è espresso favorevolmente mentre la senatrice Elena Fattori assolutamente contraria, così come fino a poche ore fa trapelava il niet anche dai vertici M5s - suscita allarme pure tra attivisti e militanti. Sul Blog delle stelle sono pochi quelli che minimizzano, come Vincenzo che scrive: "Ma che entri nel governo anche la Meloni a me fa piacere, deve però accettare e firmare il Contratto di governo, se sgarra che sia pubblicamente, è arrivato il momento che ogni personaggio si prenda le proprie responsabilità". ....Ma per lo più i commenti sono durissimi. Un altro militante Vincenzo esprime l’umore di tanti: "Sono un elettore del M5s, già non ho digerito l’alleanza con Salvini, sono del sud, inoltre ora per andare a governare dobbiamo accettare anche la Meloni? Mi sembra un inciucio da Prima Repubblica...".

Intanto, il deputato di FdI, Guido Crosetto, spiega su Twitter: "Forse non avete capito che l’offerta di Giorgia Meloni era riferita ad un appoggio alla partenza dell’esecutivo 5S/Lega senza alcuna richiesta di partecipazione e senza sottoscrizione di alcun contratto. Mai chiesto alcun ministro o posto! Anzi, mai accolto le offerte". Lo stesso Crosetto ha aggiunto poi che lui non punta a nessun ministero, e che se un dicastero dovesse essere offerto a FdI allora quel posto spetta a Giorgia Meloni. E già si parla del ministero della Difesa. "E' una lavoratrice indefessa, capace, precisa, puntuale", ha detto Crosetto riferendosi alla leader del suo partito. E alla domanda su quante siano le probabilità che questo governo veda la luce, Crosetto risponde: "L’80 per cento direi".