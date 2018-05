Eurofango sulla Lega. Bloccati i rimborsi per le spese del gruppo a Bruxelles

Eurofango sulla Lega e sul suo segretario Matteo Salvini. Il Parlamento europeo, infatti, ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spese del gruppo dell’Europa delle Nazioni e delle Libertà, di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini. Nel mirino 427mila euro di fondi utilizzati per spese come bottiglie di champagne da 80 euro, cene da 400 euro a testa e regali di Natale particolarmente costosi per i propri dipendenti. L’Ufficio di presidenza dell’Europarlamento, in una riunione a Strasburgo nella serata di lunedì, ha fatto sapere che non procederà ai rimborsi fino a quando non sarà fatta piena luce. Una portavoce dell’Europarlamento, Marjory Van Den Broeke, aveva spiegato che si tratta di «risorse direttamente gestite dal gruppo. C’è stato un rapporto di revisori esterni» che «hanno espresso una serie di dubbi. L’amministrazione ha chiesto ulteriori informazioni e giustificativi al gruppo», ha spiegato la portavoce. La richiesta dell’Ufficio di presidenza è di «chiedere per un’ultima volta se ci sono giustificazioni». Il passo successivo potrebbe essere la richiesta di restituire i fondi. Le spese contestate riguardano il bilancio del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà per l’anno 2016: l’audit esterno è stato realizzato dalla società Ernst and Young, che inizialmente aveva individuato 596.995 euro non spesi secondo le regole dell’Europarlamento. Secondo la commissione controllo di bilancio dell’Europarlamento, il gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà dovrebbe restituire all’amministrazione dell’assemblea di Strasburgo 477.780 euro. L’Ufficio di presidenza ha chiesto ai rappresentanti del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà di fornire «osservazioni scritte» sulle spese contestate prima di «decidere sulla restituzione delle spese ineleggibili». Gran parte delle spese contestate sono collegate a eurodeputati del Front National francese. Sulle presunte cene rimborsate dal gruppo Enf - riferisce una nota della Lega, si precisa che Matteo Salvini non vi ha mai partecipato né a Parigi, né altrove. Stesso discorso per gli altri parlamentari e componenti dello staff della Lega. Gli uffici legali del partito procederanno a presentare querela nei confronti di tutte le testate che continueranno a pubblicare queste notizie false e prive di ogni fondamento.