Questo presidente va solo ringraziato

Caro direttore, «Avanti Savoia» era l’orgoglioso motto di battaglia ai tempi del re, «Avanti Savona» rischia di diventare la parola d’ordine della prossima campagna elettorale di guerra che attende l’Italia, e in questo non c’è nulla, ma proprio nulla di buono, perché quando lo scontro politico trascina nell’arena con sé le istituzioni e quando si evocano le piazze e le marcette significa che l’allarme è rosso, che il livello di guardia è stato superato, e che bisogna fermarsi a riflettere, non scatenare la pancia e i suoi bassi istinti.

Sento parlare di impeachment e mi viene da ridere. Se il governo giallo-verde si è fermato domenica sulla salita del Colle mentre il Giro d’Italia sprofondava nelle buche di Roma non è stato, infatti, per un complotto euro-giudaico-massonico, né per un golpe di velluto ordito nelle botteghe oscure del Quirinale, e siccome da oggi al giorno del voto la presidenza della Repubblica verrà quotidianamente tirata in ballo in quella che si annuncia come un’ordalia elettorale...

