Mattarella convoca Cottarelli al Quirinale alle 16:30

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà questo pomeriggio alle ore 16.30 il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli. Lo comunica il Quirinale attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter. L'economista scelto per il governo istituzionale dopo il no del Colle all'esecutivo Lega-M5S dovrà sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri al capo dello Stato.

Un governo che ha l'obiettivo di traghettare il Paese al voto in autunno e che nascerà senza fiducia. Anche i dem, pur sostenendo l'iniziativa di Mattarella, potrebbero non votarla. "Il Pd sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un governo neutrale che abbia come scopo fondamentale quello di portare in maniera ordinata il Paese alle elezioni anticipate. Una scelta inevitabile vista la decisione opportunista e grave di M5s e Lega di sottrarsi alla prova di governo. Ed e' proprio per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralita' politica che penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche cosi' ogni strumentalizzazione di sorta", ha dichiarato il segretario Pd, Maurizo Martina, durante la riunione del gruppo Democratico alla Camera. "Proporro' alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa posizione", ha aggiunto.