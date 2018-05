Meloni: "Pronti a rafforzare maggioranza Lega-M5S"

In Parlamento una maggioranza c’è ed è formata da M5s e Lega. E FdI è pronta a rafforzarla. Lo ha affermato la leader del partito Giorgia Meloni in una nota su Facebook indirizzata a Mattarella. Questa maggioranza, ha scritto Meloni, «era quella che metteva insieme la Lega e il M5S. Era pronta a fare un governo e aveva stipulato un contratto di governo. Noi siamo stati critici, però arrivati a questo punto siamo anche disponibili a rafforzare quella maggioranza con Fratelli d’Italia, perché crediamo che bisogna fare tutto quello che c’è da fare in questo momento per tirare fuori l’Italia dalla situazione di caos nella quale rischia di gettarsi. Presidente, ci rifletta perché non avremo molto altro tempo».