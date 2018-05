"Ho accettato l'incarico con riserva di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Mi presenterò in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e principale compito sarebbe di accompagnare il paese a elezioni dopo il mese di agosto". Così Carlo Cottarelli, a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Cottarelli ha accettato l'incarico con riserva.