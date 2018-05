Luigi Di Maio e Matteo Salvini salgono al Colle ma nonostante le settimane trascorse a cercare di formare un governo l'esito non è positivo. Secondo fonti M5S il presidente della Repubblica Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia pregiudicando così la formazione dell'esecutivo. "Abbiamo lavorato giorno e notte per il governo per cercare di trovare un accordo" annuncia il leader della Lega mentre il premier incaricato Giuseppe Conte è ancora a colloquio con il Capo dello Stato. Non è trapelata nessuna indiscrezione nel corso della giornata ma la durezza del comizio di Salvini dà un segnale chiaro: Il "nodo Savona" non è stato sciolto e la trattativa è saltata. "Se il ministro che avevamo scelto era inviso ai poteri forti vuol dire che quella era il ministro giusto" spiega Salvini. "Siamo un Paese a sovranità limitata, posso rinunciare alla poltrona ma non alla coerenza".

Poco dopo il premier incaricato Giuseppe Conte annuncia di aver rimesso il mandato. "Ho profuso il massimo sforzo per adempiere questo compito e l'ho realizzato con la piena collaborazione delle forze politiche che mi avevano designato. Ringrazio tutti, in primo luogo il Presidente della Repubblica Mattarella".