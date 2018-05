Geppy Cucciari imbarazza Di Battista. Gelo in studio sulla carta d'identità

Alessandro Di Battista, ospite del programma di Massimo Gramellini "Le parole della settimana" su Rai3, ha avuto un momento di defaillance davanti a una apparentemente innocua domanda dell’attrice comica Geppy Cucciari.



L'ex parlamentare doveva partire per l’America ma ha deciso di rimandare perché il primogenito è ancora troppo piccolo (sei mesi). Geppy Cucciari lo ha sottoposto a un test ironico ma è calato il gelo davanti alla domanda: “Cosa ha scritto alla voce professione sulla carta d’identità?”. Di Battista, 40 anni, ha sorriso e farfugliato: "Mah… non lo so, non ricordo… l’ho fatta quando ero al liceo… l’ho mandata a rinnovare". Facce perplesse del giornalista Gramellini e dell’ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli. A levare tutti dall’imbarazzo ci ha pensato la Cucciari: "Ah ecco perché non è ancora partito, ha il documento scaduto”. E l’esponente del “Movimento 5 Stelle”: “No ho il passaporto". È strano che Di Battista abbia risposto in modo impacciato perché la carta d’identità ha una validità di 10 anni (vorrebbe dire che non la rinnova da 20 anni) e la voce "professione" è facoltativa in quanto ritenuta non necessaria all’identificazione della persona.