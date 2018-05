MA VAFFANCRUCCO

I tedeschi (e l'Europa) hanno sbagliato film. Convinti di assistere all'eterna replica del ragionier Ugo Fantozzi, ricoverato in una clinica per dimagrire, ripetono sulle loro stampe nazionali o attraverso dichiarazioni di Tizio e Caio (magari con qualche carica europea messa a sottopancia) la frase stereotipo per eccellenza: «Italiani, sempre mangia spaghetti e suona mandolino». Lo fanno attraverso i loro giornali.

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il settimanale Der Spiegel che nella edizione online punta il dito contro il nostro paese accusandolo di voler «scroccare» dai partner dell'Unione europea. «Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione - si legge nel pezzo - che prima chiede qualcosa per lasciarsi finanziare il suo proverbiale "dolce far niente", e poi minaccia coloro che dovrebbero pagare se questi insistono sul regolamento dei debiti? Chiedere l'elemosina sarebbe un concetto sbagliato. I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa». E ancora: «In effetti si procede verso il ricatto, rispetto all'Italia la Grecia è una bazzecola». Poi, non paghi di prendersela col Governo che verrà, l'alleanza non prevista tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo averci rotto i cabbasisi per anni con la sacralità delle Istituzioni, se la prendono pure con Mario Draghi, il governatore della Bce, la Banca Centrale Europea, colpevole agli occhi dei crucchi di essere italiano. Il senso, secondo lo Spiegel, sarebbe questo: l'uomo che «ha fornito l'arma» che l'Italia punta contro i suoi vicini «siede a Francoforte» ed il «whatever it takes» pronunciato dal presidente della Bce nel momento più duro dell'eurocrisi, aggiungono, «è stato notato a Roma. E adesso alla Bce non resta altro che continuare la sua politica perché ogni rialzo dei tassi porterebbe lo Stato italiano all'incapacità di pagare»...

