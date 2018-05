Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di un incontro informale, a quanto si apprende da fonti parlamentari, e non per presentare la lista dei ministri e sciogliere la riserva, ma solo per fare il punto della situazione.

Incontro che segue quello di stamattina con Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera. Riunione dall'esito "positivo" in cui si sarebbe arrivati ad avere sul tavolo tutte le proposte di nomi per i relativi dicasteri. Al Mef l'indicazione resta quella di Paolo Savona, sostenuto da Lega e M5s, mentre alle Infrastrutture andrebbe un esponente della Lega. Mise e ministero del Lavoro, nella proposta messa a punto, sono accorpati come chiedeva M5s. Già nel primo pomeriggio nei Palazzi veniva ventilata, da fonti qualificate, la possibilità che il presidente del Consiglio incaricato potesse informare entro la serata il Quirinale dello stato dell'arte. In ambienti parlamentari si ipotizza che il Governo possa giurare lunedì.