Meloni: centrodestra subalterno, FdI resterà fuori dal governo

Fratelli d'Italia non sosterrà il governo guidato da Giuseppe Conte a maggioranza Lega-M5S. A ribadire la linea del partito è la sua presidente Giorgia Meloni al termine del colloquio avuto con lo stesso Conte. «Abbiamo avuto conferma del nostro timore. Il professor Conte ha detto di essere stato designato dal M5S», spiega la Meloni, che aggiunge: «Abbiamo cercato di capire quali sono le priorità del presidente del Consiglio, ma non ci siamo riusciti. Il professore dice che deve confrontarsi con le forze politiche di maggioranza, e la prima proposta che ha citato è il reddito di cittadinanza, una di quelle cose su cui noi Fratelli d’Italia non siamo d’accordo». Inoltre, sul progetto Tav dell’Alta velocità, «mi pare che prevalga la posizione di Di Maio». «Purtroppo devo dire di non essere molto ottimista sul fatto che nel prossimo governo ci saranno le istanze di quelli che hanno vinto le elezioni. Mi dispiace che il centrodestra rischi di diventare subalterno rispetto a chi è arrivato secondo alle elezioni. Fratelli d’Italia ribadisce che guarderà ai provvedimenti che arriveranno in aula. Se ci saranno provvedimenti come sovranità, aiuto alle famiglie, difesa dei propri prodotti di qualità, denuncia degli accordi di libero scambio, difesa delle nostre aziende, il rapporto con l’Ue, e quando arriveranno in aula, FdI ci sarà. Per tutto quello che c’era nel programma di centrodestra come la flat tax, dove vediamo un pò di timidezza, il governo ci consideri in maggioranza», spiega poi la leader di FdI, che dice: «Speriamo che il governo faccia bene nonostante noi non ci saremo perché tifiamo sempre per l’interesse della nazione. Vigileremo, non abbiamo bisogno di poltrone da ministro per fare il nostro dovere nei confronti degli italiani. Nel centrodestra siamo rimasti praticamente da soli: tutti gli altri hanno preferito altre strade. Rimarremo dove siamo sempre stati ovvero nel centrodestra, ormai praticamente da soli, perché altri col tempo hanno preferito altre strade. Noi invece siamo rimasti fieramente nella metà campo dove i cittadini ci hanno sempre trovato». Oggi alle 10.45, nell’aula della commissione Bilancio della Camera la Meloni riunirà i gruppi parlamentari di Camera e Senato.