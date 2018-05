La Raggi promossa da Conte: "Il primo esame all'università l'ho fatto con lui"

"Giuseppe Conte? Ho fatto con lui il mio primo esame all'università, ai tempi era assistente". La sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite a Piazzapulita su La7, ha raccontato la prima volta che ha incontrato il premier incaricato per il governo Lega-5Stelle. "Molto severo, mi ha dato 25 o 26".

Accolta in trasmissione con le immagini dell'autobus Atac in fiamme a via del Tritone di qualche tempo fa, la sindaca ha lanciato una frecciata a Calenda e al tavolo per Roma: "Dei tre miliardi che aspettavamo non abbiamo visto un euro".