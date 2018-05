L’Europa ci fa la morale dall’alto dei suoi sprechi

L’Unione nell’immaginario collettivo, ha assunto sempre di più nel corso degli anni l’immagine di una severa professoressa con tanto di occhialini, bacchetta e matita rossa. Parole come rigore, austerità, controllo dei conti, sono divenute familiari anche a chi non mastica di politica ed economia. Ma il funzionamento dell’elefantiaca macchina suddivisa tra Bruxelles, Strasburgo e il Lussemburgo, aderisce fedelmente a questi principi cardine? Quanto costa mantenere l’immensa macchina amministrativa dell’Unione europea? Nel 2016 ad esempio si sono toccati i 9,2 miliardi di euro suddivisi tra i vari organi dell’Unione. La maggior parte della spesa viene assorbita per far funzionare la Commissione europea, che consuma il 57,8% del budget.

I costi inerenti il mantenimento del Consiglio europeo di Bruxelles, sempre nel 2016, hanno pesato per 545 milioni di euro sul bilancio dell’Unione. Il 55% del totale, finisce in stipendi dello staff del Consiglio di cui la fetta più consistente, il 15%, ben 82,7 milioni di euro retribuisce gli interpreti. Tutti i Funzionari diverranno presto baby pensionati, al compimento di soli 55 anni.

Per il 2017 furono stanziati ben 155 miliardi e 631 milioni. Prendendo in esame, con il solo computo delle spese autorizzate, il periodo 2014-2020, il budget europeo raggiunge la stratosferica cifra di mille miliardi e spiccioli. Per la precisione: 1.087.197 milioni di euro. A cosa servono?

La spesa prevista per programmi volti a stimolare la crescita e creare posti di lavoro ammonta a 142.130 milioni di euro, mentre il limite di spesa del budget europeo nell’ambito rubrica «coesione» è di 371 miliardi e 433 milioni. Tale esborso è destinato ai progetti che hanno come obiettivo quello di ridurre le disparità fra i livelli di sviluppo delle diverse regioni. Il massimale di spesa per la crescita sostenibile nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale è invece fissato a 420 miliardi e 034 milioni. Nell’ambito della sicurezza e della cittadinanza il limite di spesa è di...

