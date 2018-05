Sono partite alle 12 le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte. "Sarò l'avvocato del popolo italiano, non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio", ha dichiarato ieri il giurista indicato da Lega e 5 Stelle dopo il colloquio con il presidente Mattarella al Quirinale. Conte dovrebbe sciogliere domani la riserva con cui ha accettato l'incarico di formare il nuovo governo. Ieri sera ha incontrato i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati. Soddisfazione da parte di Luigi Di Maio: “Arriva un po’ di giustizia per questo Paese”, ha dichiarato il capo politico dei Cinque Stelle. Il leader della Lega Salvini assicura: "Conte non è un mero esecutore, è indipendente". Intanto Silvio Berlusconi annuncia: "Non avrà il sostegno di Forza Italia".