Ci hanno preso per il curriculum

Non c'è solo qualcosa di ridondante nel curriculum vitae di Giuseppe Conte, il prof. divenuto premier ideale per la strana coppia Luigi Di Maio -Matteo Salvini suscitando qualche perplessità nel capo dello Stato, Sergio Mattarella. C'è pure qualcosa che manca, forse irrilevante per un curriculum universitario, ma non per chi aspira a un così alto incarico pubblico. Il professor Conte di Volturara Appula siede infatti anche in due consigli di amministrazione. Uno particolare, ed è il posto da consigliere di sorveglianza (organismo simile in società che adottano il sistema duale) de La Peninsulare compagnia generale di assicurazione. Carica ottenuta il 20 dicembre 2016, ma appunto particolare perché la compagnia assicurativa era in liquidazione coatta amministrativa sotto gli occhi dell' organo di controllo- l'Isvass- presieduto dal direttore generale della Banca di Italia, Salvatore Rossi.

Il secondo incarico societario è invece in un gruppo privato: Conte è consigliere di amministrazione ancora in carica (fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017) della GHMS Venezia spa, una delle società operative del gruppo Marseglia, attivo nelle energie alternative...

SE VUOI CONTINUATO A LEGGERE CLICCA QUI