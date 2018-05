"Soddisfazione, voglia di cominciare a lavorare con la speranza che nessuno metta altri ostacoli alla nascita di un governo che gli italiani stanno aspettando". Il leader della Lega Matteo Salvini è soddisfatto per l'incarico del Capo dello Stato a Giuseppe Conte. Il giurista "è l'uomo che quando voi non lo sapevate stava lavorando al programma", ha detto uscendo da Montecitorio.

Sulla lista dei ministri del governo c'è il nodo dell'Economia. Salvini e i 5 stelle insistono per Paolo Savona che rappresenta "una garanzia per gli italiani", ha detto il leghista lasciando Montecitorio. "Ne parlerò con Conte ma la figura di spessore, coerenza, onestà e pulizia di Savona sarebbero una garanzia per 60 milioni di italiani che finalmente avrebbero a Bruxelles uno che tratta, non impone, con il fatto che l'interesse nazionale viene prima. Non capisco come qualcuno possa mettere in discussione qualcuno che ha fatto il ministro con Ciampi" ha concluso Salvini.

Il leader M5S Luigi Di Maio ha commentato l'incarico a Conte con una diretta su Facebook. "Sono tanto contento, oggi si realizza un sogno: ha avuto l'incarico dal Quirinale come presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come premier di un governo del cambiamento - ha detto - Oggi è stata una vera e propria liberazione ma non per noi. Sono momento importanti perché sta per partire la Terza Repubblica, è un momento storico".

"È un momento storico - ha aggiunto - in cui i padri che perdono il lavoro, le madri che perdono il lavoro e non sanno come dar da mangiare ai propri figli mentre cercano un altro lavoro avranno diritto a un reddito di cittadinanza. Quelli danneggiati, truffati dalla riforma Fornero avranno il diritto sacrosanto di vedere il Parlamento che abolisce la riforma Fornero, gli imprenditori vessati dalle tasse avranno leggi inutili abolite e una nuova riforma delle aliquote fiscali, un sistema fiscale innovativo". "Ora inizieremo a fare giustizia in questo Paese", ha detto ancora Di Maio.