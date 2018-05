Lega-M5S, accordo chiuso. Salvini: "Il premier? Bel nome che soddisfa tutti"

"Non saremo né io né Di Maio" ma la scelta fatta "soddisfa entrambi". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino parlando sul nome che verrà indicato come presidente del Consiglio domani al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Stamattina abbiamo chiuso l'accordo sul premier e sulla squadra di ministri", ha detto Salvini spiegando che quello del premier "è un bel nome, così come sono bei nomi i ministri che proporremo per il governo".

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina: il capo politico M5S e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Sul tappeto la designazione del premier, ultimo e decisivo tassello della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del governo. Il colloquio si è svolto in un luogo che viene definito "privato", lontano da giornalisti e telecamere.

L'incontro - che è stato confermato dall'entourage del segretario leghista - è avvenuto a Roma, dove Salvini si trovava dalla serata di ieri e Di Maio è arrivato prima di tornare in Abruzzo per comizi.