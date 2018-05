Nasce il Partito di Di Maio & Casaleggio

Caro direttore, dopo la prima notte di nozze tra Di Maio e Salvini, prepariamoci a vedere volare i piatti in casa 5Stelle. Prenderà corpo il PDM, Partito di Di Maio, sponsor Casaleggio, star Spadafora e Casalino, che divorzierà dagli ortodossi del Movimento, i fedelissimi di Grillo: Roberto Fico, presidente della Camera, che diventerà per Di Maio quello che è stato Gianfranco Fini per Berlusconi, e Alessandro Di Battista, mandato in esilio negli Stati Uniti ma pronto a tornare in campo per riprendere in mano il popolo del «Vaffa», disorientato dagli ultimi accordi con la Lega.

I rapporti tra Grillo e Di Maio sono pessimi. I due praticamente si parlano solo a beneficio dei media, mentre la frattura tra lo stesso Grillo e Davide Casaleggio è totale, anche perché il padre, Gianroberto, non ha mai voluto accreditare il figlio alla corte del comico. Dopo la morte del guru visionario, Davide ha affinato una macchina organizzativa impeccabile, custodita in quei server da sempre interdetti a Grillo.

Due gli uomini chiave: Pietro Dettori, figlio di un imprenditore sardo, cuore e anima della piattaforma Rousseau che, con il voto online, ha dato l' ok al governo Lega -5 Stelle prima ancora del via libera del Capo dello Stato, creando un vulnus del quale parleranno a lungo i costituzionalisti; Luca Eleuteri, un ingegnere informatico...

