Governo, da Conte a Roventini. Ecco chi può essere il nuovo premier

Il nome sarà comunicato domani a Mattarella. L'identikit resta sempre lo stesso: una figura "terza", in grado di mettere d'accordo sia M5S che Lega. Bisogna ricordare le parole di ieri di Matteo Salvini: "Avrà un'esperienza professionale incontestabile, che condivida e abbia aiutato alla stesura del programma di governo". Ecco perché tra i papabili ci sono sempre i profili tecnici di Giuseppe Conte e Andrea Roventini. Il primo è avvocato e ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ed era tra i nomi scelti da Luigi Di Maio nell’elenco dei ministri dell’eventuale governo Cinque Stelle. Il secondo è professore associato di economia alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, un keynesiano eretico, critico con il liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari. I due professori risponderebbero all'identikit rilasciato proprio oggi da Salvini, che ha aperto alla possibilità che il presidente del Consiglio non abbia partecipato alle elezioni.

Più difficile l'ipotesi che il premier sia un grillino già in Parlamento, come Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede o Vincenzo Spadafora, quest'ultimo uomo ombra proprio di Di Maio. Ma non sono da escludersi nemmeno colpi di scena dell'ultimo minuto. L'attesa, comunque, è quasi finita.