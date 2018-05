Habemus Pippam. No, falso allarme, dopo settanta giorni, il premier non è arrivato neanche oggi. Nella fretta di fare il governo, avevano dimenticato il premier, come capita a quelle coppie sbadate che dimenticano il bambino nel seggiolino in auto. Si può fare un governo, un programma, un'alleanza e tralasciare chi lo guiderà o deciderlo solo alla fine, a cose fatte? E' così irrilevante, ornamentale il presidente del consiglio, come la ciliegina sulla torta? Per Di Maio e i caseleggio boys, “non conta chi ma cosa”, ossia non conta il fattore umano, i protagonisti, ma i programmi, il contratto. Siamo alla scomparsa dell'umanità e al trionfo della piattaforma, dell'algoritmo. Non servono le persone, la loro esperienza e la loro affidabilità, basta scaricare l'app adatta, basta installare il programma e si chiama un esecutore.

Con questi presupposti, solo un demente può fare il premier; perché uno che accetta un governo totalmente preconfezionato, in cui non dovrà scegliere alleati, ministri, programma, priorità è per contratto ritenuto incapace di intendere e di volere, è solo un esecutore sotto dettatura. Trattato nella migliore delle ipotesi come un portiere d'albergo, un tassista col percorso prestabilito, un drone, un algoritmo. O una controfigura che una settimana mimerà Di Maio e una Salvini, si farà in due, si farà staffetta. Uno che si presta a queste condizioni è un demente o un furbo, che li asseconda ma poi fa di testa sua, pensa di intortarli. L'alternativa al candidato-robot è del resto, un premier scelto da Mattarella, nel nome del Palazzo. Siamo tra l'incudine e il mattarella...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI