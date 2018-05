Di Maio ci crede: "Facciamo il governo, sarà una bomba"

"Noi abbiamo un obiettivo molto importante, portare a casa in questa legislatura i risultati per i cittadini italiani". In un video su Facebook il leader del M5S Luigi Di Maio ribadisce, nonostante le difficoltà, che con il governo Lega-M5S si sta "facendo la storia". "Se riusciamo sarà una bomba, ma in senso positivo. Questo è il momento dei coraggiosi, non dei cuori deboli", spiega annunciando una "rivoluzione gentile".

"Siamo sempre stati una forza politica che correva da sola e lo abbiamo sempre fatto perché delle altre forze politiche non ci fidavamo e abbiamo subito proposto un contratto e non un'alleanza, perché degli altri non ci siamo mai fidati - ha detto Di Maio in una lunga diretta sul social network - Abbiamo sempre utilizzato il contratto per potere sottoscrivere, insieme a un'altra forza politica, gli obiettivi che volevamo potare a termine perché è quel contratto che potremo rivendicare nel momento in cui non ci sono più i presupposti per andare avanti".

Il contratto, rivendica Di Maio, lo "abbiamo quasi concluso in sei giorni, in Germania ci hanno messo sei mesi", rivendica, il leader a 5 Stelle spiegando come "abbiamo già ottenuto un reddito di cittadinanza che non è assistenzialismo, una flat tax equa, il taglio delle pensioni d'oro, che le opere pubbliche non costino più il doppio o il triplo, i vincoli europei che vanno rivisti dialogando con gli altri Paesi, ma vanno cambiati".

Il 5Stelle torna anche sugli avvertimenti di Ue e stampa: "Abbiamo attacchi continui, anche oggi da qualche eurocrate non eletto da nessuno. Il Financial Times parla di nuovi barbari, ma come vi permettete? Io più vedo questi attacchi, più sono motivato". E i "vincoli europei vanno rivisti. Dialogando con altri paesi ma vanno rivisti, perché è in Europa che si gioca la partita importante per finanziare tutte le misure economiche che ridiano diritti sociali agli italiani".