Ecco il contratto Lega-M5S: cancellazione del debito e regole per uscire dall'euro

Un comitato parallelo al Consiglio dei ministri per dirimere le controversie tra Lega e Movimento 5 Stelle, regole per uscire dall'euro, la richiesta alla Bce di Draghi di cancellare all'Italia 250 miliardi di debito, il giro di vite su conflitto di interessi e giustizia, via le sanzioni italiane alla Russia. Sono alcuni dei punti della bozza del "Contratto per il governo del cambiamento" su cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme agli sherpa dei due movimenti, stanno trattando in queste ore (e su cui ancora non trovano la "quadra"). In particolare la bozza integrale pubblicata in esclusiva dall'Huffington Post era quella "buona" delle 9.30 di ieri, e quindi alcuni punti potrebbero essere cambiati.

Tra i temi che emergono c'è la novità del "Comitato di Conciliazione", riporta il documento pubblicato dal giornale online, chiamato a decidere in caso di controversie di governo e sulle "tematiche estranee al presente contratto ovvero questioni di carattere d'urgenza e/o imprevedibili al momento della sottoscrizione". Una sorta di organo collegiale per stabilire le mosse riguardo "crisi internazionali, calamità naturali, problemi di ordine e di salute pubblici". A formare il comitato, nel progetto gialloverde, saranno il presidente del Consiglio, gli stessi Di Maio e Salvini (o i segretari/capi politici in carica) e i capigruppo di Camera e Senato delle due forze politiche, si legge nella bozza.

Nel contratto che, se si troverà l'accordo, i leader di Lega e M5S sottoporranno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche la volontà di far cambiare rotta all'Europa introducendo "specifiche procedure tecniche di natura economica e giuridica" che permettano agli stati di uscire dall'euro.

Bozza vera, ma superata, almeno secondo Lega e 5Stelle. "Il contratto di governo pubblicato dall'Huffington Post è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico. La versione attuale, dunque, non corrisponde a quella pubblicata. Molti contenuti sono radicalmente cambiati. Sull'euro, ad esempio, le parti hanno già deciso di non mettere in discussione la moneta unica. La versione pubblicata, dunque, non è fedele a quella attuale", affermano il Movimento 5 Stelle e la Lega in una nota congiunta.