Di Maio e Salvini al Colle con un nome solo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi le consultazioni con il seguente calendario: ore 16.30 Luigi Di Maio con Danilo Toninelli e Giulia Grillo, presidenti dei gruppi patrlamentari del Movimento 5 Stelle. Ore 18 Matteo Salvini con Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti per la Lega.

"Il nome c'è", sostiene Paolo Becchi, docente di Filosofia del Diritto ed ex collaboratore del M5S. Ai microfoni di Radio 1 dice che "il nome è stato trovato, c'è fumata bianca ma bisogna aspettare che venga comunicato al presidente Mattarella". In realtà fonti di entrambi i partiti, riporta l'Agi, sostengono che la trattativa non è ancora chiusa. Nell'incontro di ieri notte tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio vi sarebbe stata una convergenza su alcuni nomi di figure "terze", sostiene l'agenzia di stampa, per l'incarico di premier, ma i leghisti si sarebbero presi ancora alcune ore di riflessione. In ogni modo, confermano fonti di entrambi i partiti, l'obiettivo è andare oggi, nel pomeriggio, dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, con un nome condiviso.

Nel totonomi la new entry è l'economista Giulio Sapelli, che si trincera dietro al no comment: "Non parlo di me da sempre, ho fatto della riservatezza la mia cifra di vita. E quindi non commento. Però, da quanto ho letto, il programma M5S-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido", ha detto. ALtre indiscrezioni puntano su un altro professore, in quota M5S, Giuseppe Conte. Figure comunque distanti da quel profilo con una importante esperienza politica annunciato ieri.

Occhi puntati sul Quirinale, dunque, dove Luigi Di Maio e Matteo Salvini verranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I leader del Movimento 5 Stelle e della Lega sono pronti a riferire al Capo dello Stato in vista della formazione del Governo come ha anticipato ieri Di Maio in una breve telefonata al Segretario generale alla Presidenza, Ugo Zampetti. Ieri in un incontro al Pirellone a Milano i rappresentanti delle due forze politiche hanno lavorato al programma comune utile a far decollare la legislatura.

"Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato Matteo Salvini e Luigi di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco. Unitamente al nome verrà presentata anche la bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo Governo, se nascerà, troverà i dettami politici su cui muoverà i passi" ha detto Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord presente al tavolo di confronto con il M5S per la stesura del contratto di Governo. Ha poi anche aggiunto: "Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a conferire". Ma resta il nodo del premier e del suo coinvolgimento rispetto alla stesura del programma: "Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato" ha detto Molteni.