Luigi Di Maio prende altro tempo. Il governo può aspettare a partire. Dopo il colloquio nello studio di Sergio Mattarella, il capo politico del M5S fa sapere: "Abbiamo chiesto al presidente qualche altro giorno per finire il contratto di governo". In sostanza, manca ancora l'accordo sul nome del premier.

Di Maio assicura che l'impegno è quello di fare presto, "il prima possibile", perché le "scadenze internazionali ce lo impongono". "Una volta approvato il contratto di governo lo sottoporremo al voto online dei nostri iscritti - ha aggiunto Di Maio - Siamo soddisfatti clima che si respira, abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, della legge Fornero, della lotta agli sprechi, dell'acqua pubblica, del carcere per chi evade il fisco".

Poi il capitolo presidente del Consiglio. "Io e Salvini non facciamo nomi pubblicamente - ha spiegato il leader dei 5 Stelle - abbiamo chiesto tempo per ultimare contratto di governo. I prossimi giorni saranno fondamentali, stanno cambiando i riti politica, prima si discute dei problemi degli italiani e poi parallelamente, e in conclusione, i nomi di chi metterà in pratica questo contratto. Al presidente abbiamo espresso l'esigenza di altri giorni, per far partire la terza Repubblica in cui i cittadini fanno passo avanti e i politici un passo indietro".

"Qualche altra ora per decidere". Sulla stessa linea del leader dei grillini anche Matteo Salvini che dopo il colloquio con il presidente della Repubblica prende ancora tempo "perché - spiega - non voglio prendere in giro gli italiani. "Sarò molto schietto - dichiara il leader della Lega - Stiamo facendo uno sforzo molto enorme perché se dovessimo ragionare per interesse politico non saremmo lì dentro a cercare di trovare una quadra per dare un governo serio e stabile al Paese". E ancora: "Non stiamo questionando sui nomi del premier ma discutendo animatamente sull'idea di Italia per fare quello per cui la Lega è stata votata come eliminare la Legge Fornero, ridurre le tasse, occuparsi dei migranti, approvare la legge della legittima difesa, la posizione dell'Italia nell'Unione Europea oberata dai vincoli esterni che non permettono di sbloccare fondi per investire nella scuola e nelle imprese. A me non interessa il toto-nome ma il toto-cose. Se nelle prossime ore troveremo la quadra - conclude - si parte ma non vogliamo prendere in giro né il Presidente né gli elettori".