Di Battista contro Fico: "Sulla colf chiarisca"

Alessandro Di Battista ha ormai le valigie in mano ed è ormai in procinto di partire per gli Stati Uniti per "respirare la politica con la P maiuscola". Ma prima di farlo chiede al presidente della Camera Roberto Fico di fare chiarezza sulla colf della sua compagna (che secondo un servizio delle Iene sarebbe assunta in nero), cercando di riportare il MoVimento 5 Stelle al suo spirito primigenio. «Su questa roba non ci si può dimettere, però dovrebbe intervenire e riuscire a far capire alla propria compagna che bisogna sistemare questa questione - dice Di Battista - Non è che io abbia mai indagato i rapporti delle fidanzate... poi è evidente che una persona, e io l’ho sempre detta questa cosa, che ricopre un ruolo pubblico, non mi sto riferendo a Roberto Fico, ha il dovere non solo di essere onesto, ma anche di apparire come tale». «Io - sottolinea Di Battista - durante la mia attività parlamentare, non ve lo nego, stavo molto, molto attento, e un Cinque Stelle deve stare ancora più attento, a qualsiasi cosa: fosse anche un semaforo o dove parcheggiare». Di Battista poi conferma il proprio viaggio negli Stati Uniti: data di partenza il 29 maggio. «Stiamo svuotando la casa - scrive Di Battista in un post sui social network - Il 29 maggio partiremo in 3 (io, Sahra e Andrea) direzione San Francisco. Fino a dicembre saremo sulle strade d’America. Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando a caccia di idee, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola. Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti campani e anche un neo-eletto. Li ho messi subito al lavoro. Stiamo facendo le bomboniere per il battesimo di Andrea».