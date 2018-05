Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone. Il capo politico del M5S e il segretario leghista sono chiusi in riunione, mentre i loro "sherpa" stanno portando avanti la trattativa sulla bozza in 22 punti per la stesura del contratto di governo.

Di Maio è arrivato a piedi e ha risposto alle domande del giornalisti, ribadendo che la riabilitazione di Silvio Berlusconi da parte del tribunale di Milano non influirà sulla trattativa: "Assolutamente no", assicura. Del resto, "come vedete va avanti e mi riferiscono che sta andando molto bene".

LA BOZZA DEL CONTRATTO - "Contratto per il governo del cambiamento". E' il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 Stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo. La bozza si articola in 19 punti ed è lunga 19 pagine. Sopra al titolo del contratto ci sono i simboli delle due forze politiche. "La trattativa sul contratto di governo va avanti, anche perché l'obiettivo è portare i migliori risultati per i cittadini italiani"‎, ha detto ancora Di Maio. A proposito dell'incontro che si è svolto ieri a Roma con la controparte leghista, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle Di Maio oggi parla di "notevoli passi avanti: "Abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi", scrive il capo politico pentastellato. Sul tavolo anche il tema dell'Ilva, su cui i due partiti hanno espresso posizioni molto distanti. Si propenderebbe, secondo quanto si apprende, per far passare la posizione "soft" leghista, anziché la chiusura proposta dai pentastellati.

LA (DEBOLE) PROTESTA - Una ventina di ragazzi dei centri sociali sono arrivati in via Pirelli, a pochi metri dall'ingresso del Pirellone, per protestare contro l'incontro fra la Lega e i M5S. In testa al corteo è comparso uno striscione che recita: "Reddito per tutti, razzismo per nessuno". Alcuni manifestati hanno in mano cartelli con i visi di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 'double face', che girati diventano rispettivamente Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, e la scritta "La stessa faccia della casta". Scanditi anche slogan contro la Lega.