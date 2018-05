Governo Lega-M5S, secondo round alla Camera

È iniziato alla Camera il secondo incontro tra i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È probabile che oggi sul tavolo possano esserci l'analisi delle personalità per la scelta dei ruoli di premier e ministri del prossimo governo giallo-verde, da sottoporre all'attenzione del Quirinale.

Intanto mentre è in corso il confronto M5S indica la linea da seguire: "Non ci saranno forzature sul deficit". Un fronte su cui ci sarebbe intesa con i leghisti. "L'obiettivo iniziale è quello di rispettare i target e non superare l'1,5% - spiegano - Se ci sarà necessità di sforare sarà discusso con la Ue perché non c'è nessuna volontà di forzare contro i partner europei". Inoltre ci sarebbe già una "fortissima convergenza tra M5S e Lega sulla flat tax, che presenta enormi benefici sul ceto medio" dichiarano fonti del M5S.