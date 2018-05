"Lega-5 Stelle, me lo disse Casaleggio"

Caro direttore,

«Siamo fatti per piacerci», mi disse Gianroberto Casaleggio a proposito di Movimento 5 Stelle e Lega quando lo incontrai anni fa, a Milano, come autore di ChiareLettere, casa editrice che gli aveva dato una consulenza per il web. Da allora ho seguito il filo del suo ragionamento, tanto che nel giugno del 2015 pubblicammo, proprio sul Tempo, la storia del patto segreto tra Salvini e Grillo, seguita poi da altre ricostruzioni dello stesso tenore negli anni successivi, tra lo scherno di tutti i più blasonati commentatori.

Casaleggio, visionario di destra, con i suoi ragionamenti mi aveva fatto riflettere sui temi comuni ai due schieramenti, dall’immigrazione al lavoro e al fisco, dalla normativa sul sistema bancario ai rapporti con l’Unione europea, dalla tutela dei risparmiatori ai vitalizi, ed anche sul rapporto di grande sintonia tra la base dei parlamentari leghisti e di quelli grillini, quasi tutti lontani dalle sirene e dalle lusinghe dei salotti romani. Casaleggio, nella sua genialità, era soprattutto un sognatore. Ma un sognatore del potere, il primo a capire come trasformare le performance contro Enel, Telecom ed Eni di un burlone di talento, Beppe Grillo, in una straordinaria macchina di protesta: i famosi «Vaffa-day» che hanno fatto innamorare 11 milioni di italiani, pur con una classe dirigente senza storia ed esperienza, dalla Raggi all’Appendino, da Di Maio a Di Battista.

Nello stesso tempo, dall’altra parte, mentre Matteo Renzi continuava a macinare errori, cresceva un ragazzotto della borghesia milanese, Matteo Salvini, con buoni studi, una straordinaria forza fisica che gli permetteva, e gli permette ancora, di essere onnipresente e di stringere migliaia di mani al giorno, e con un sogno nel cassetto: fare della...

