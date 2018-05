Berlusconi fa il Cavaliere

L’assedio della Lega e dei forzisti filosalviniani al fortino di Arcore non si è mai fermato e alla fine Silvio Berlusconi ha ceduto. Forza Italia non voterà la fiducia a un eventuale governo Lega-M5S ma assicura che non metterà veti. Insomma, l’ex premier accetta quell’«astensione critica» che gli aveva suggerito il governatore della Liguria Toti.

All’inizio Silvio Berlusconi non voleva saperne ed è rimasto sulle sue posizioni: niente veti su di noi. Ma poi il pressing è stato così forte e asfissiante per fare il «passo di lato» che alla fine si è convinto. Già nel pomeriggio di ieri «Radio» Montecitorio assicurava che il Cavaliere sarebbe stato pronto a dare di fatto il suo via libera all’intesa governativa Salvini-Di Maio tramite l’astensione. In Transatlantico, tra i capannelli dei parlamentari azzurri, molti scommettevano che l’ex premier, senza rompere l’alleanza di centrodestra e per senso di responsabilità e il bene del Paese, d’intesa con il Colle, avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di far partire l’esecutivo giallo-verde senza votargli la fiducia, ma riservandosi di approvare successivamente i singoli provvedimenti, valutando caso per caso, come gli ha consigliato persino Umberto Bossi («A Silvio conviene far partire il governo senza dargli la fiducia e poi deciderà provvedimento per provvedimento»).

Secondo questo schema nella futura squadra di palazzo Chigi non ci sarebbero ministri azzurri o di area, come ipotizzato in un primo momento (il totonomine dava in pole Mara Carfagna, Lucio Malan e Andrea Mandelli). Alcuni big forzisti a mezza bocca, altri apertis verbis, davano per scontato il semaforo verde da Villa San Martino, senza nessuno strappo nella coalizione. E così è stato...

