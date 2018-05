Governo, vertice in corso tra Salvini e Di Maio

È in corso a Montecitorio un colloquio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per trovare un'intesa di governo. L'Ufficio stampa del Quirinale informa: "Il MoVimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore".

Decisivo potrebbe essere il passo di lato del leader di Forza Italia. "Ho sentito Berlusconi stanotte. Il tema è che Lega e M5S hanno i voti per un accordo di governo, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Ma il che non vuol dire che non si possa guardare a questa esperienza di un nostro socio strutturale da 20 anni con critica benevolenza. Una specie di astensione benevola. Dopodichè vedremo cosa faranno", ha affermato Giovanni Toti, esponente di Fi e presidente della regione Liguria.