Salvini e Di Maio chiedono il voto l'8 luglio. E il Colle...

Il MoVimento 5 Stelle e la Lega chiederanno di tornare al voto domenica 8 luglio. E' l'indirizzo emerso dopo l'incontro tra i due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tenutosi a Montecitorio negli uffici dei pentastellati. Un'eventualità che il Colle potrebbe accogliere vista l'indisponibilità dei grillini e del centrodestra a sostenere il "governo di tregua" che Mattarella avrebbe voluto mandare davanti alle Camere.

L'ennesimo capitolo è stato scritto dopo che in mattinata al Quirinale le delegazioni dei due vincitori delle elezioni avevano confermato quanto sul Colle già temevano: l'impossibilità di allearsi in presenza del "nodo Berlusconi" (imprescindibile per Salvini, inaccettabile per Di Maio) e il no a qualsiasi governo non politico.

A quel punto, dopo aver portato anche Forza Italia sulla linea del rifiuto di esecutivi "presidenziali", l'unica strada percorribile è rimasta quella del ritorno alle urne. E se elezioni devono essere, tanto meglio farle il prima possibile. Su questo convergerebbe anche Sergio Mattarella, perché un ipotetico voto il 4 luglio permetterebbe, teoricamente, di avere un governo già nella prima metà di agosto e di mettere in cantiere una legge di Stabilità adatta a evitare l'aumento dell'Iva imposto dall'Europa in caso di esercizio straordinario.

In serata, dopo aver incontrato anche le cariche istituzionale, Mattarella dovrebbe rilasciare una comunicazione ufficiale.