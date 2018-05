Non c'è accordo fra i partiti, Mattarella: "No voto in estate, governo neutrale fino a dicembre"

"Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che una legislatura finisca prima ancora che sia cominciata, sarebbe le prima volta che il voto popolare non produce alcun effetto". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è chiaro: "È doveroso dar vita ad un nuovo governo. Non si può attendere oltre" nonostante finora i partiti non abbiano raggiunto un'intesa. Il Capo dello Stato al termine del terzo giro di consultazioni ha ricordato di aver "chiesto oggi alle varie forze politiche, particolarmente alle più consistenti, se vi fossero nuove possibilità di intesa. Come è evidente non vi è alcuna possibilità di un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico", ma il Capo dello Stato ha anche ribadito che "sin dall’inizio ho escluso un governo politico di minoranza, chiesto oggi e già venuto meno". Anche perché, se impallinato in Aula, quel governo condurebbe il Paese alle elezioni, mentre "è più rispettoso - ha sottolineato Mattarella - che sia a farlo un un governo non di parte". "Serve governo nel pieno delle sue funzioni, non dimissionario" sottolinea il capo dello Stato escludendo che il premier Gentiloni resti in carica. "Serve un governo neutrale fino a dicembre, poi il voto". "Rispetto al voto in autunno - sottolinea Mattarella - a me compete far presente alcune preoccupazioni, che non vi sia dopo il voto il tempo per approvare ed elaborare la manovra finanziaria e il bilancio dello stato per il prossimo anno, con il conseguente aumento dell'Iva e con gli effetti recessivi che provocherebbe, va considerato il rischio ulteriore di esporre la nostra situazione economica a manovre e offensive della speculazione finanziaria sui mercati internazionali".