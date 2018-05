Finito tra le tensioni il vertice del centrodestra. Manca l'accordo, si continua a trattare

Il vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Palazzo Grazioli è stato caratterizzato da tensioni fino alla fine. Ma i leader della Lega e di Fratelli d’Italia hanno lasciato Palazzo Grazioli con le rispettive auto senza rilasciare dichiarazioni ai numerosi cronisti presenti. Non sarebbe stato ancora sciolto il nodo della proposta lanciata da Di Maio.

Il vertice si è prolungato per oltre due ore, ma le trattative sono andate avanti anche nelle ore successive. I tre leader del centrodestra dovrebbero rivedersi in mattinata prima di salire insieme al Colle per le ultime e decisive consultazioni con Mattarella.