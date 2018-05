Per Gentiloni l'Italia ha bisogno dei migranti. Salvini: "Chiamate un medico"

"Chiamate un medico!". Così, su Twitter, il leader della Lega e del centrodestra, Matteo Salvini, ha commentato le dichiarazioni dell’attuale presidente del Governo, Paolo Gentiloni, che parlando a Palazzo Ducale, a Genova, aveva affermato che "l’Italia ora ha bisogno dell’arrivo dei migranti, a condizione che il flusso sia sicuro, organizzato e non porti a morti nel Mediterraneo". Chiaro e stringato il commento postato in merito oggi da Salvini.

Salvini è tornato anche a chiedere di uscire al più presto dall'attuale stallo politico. "Mi rifiuto di mandare al Consiglio europeo di giugno Alfano a rappresentarci. Mi rifiuto, mi auguro di andare con altri ministri", ha detto il segretario della Lega al termine della riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano, a chi gli chiedeva se accetterebbe un governo in prorogatio di Paolo Gentiloni.

Intanto, sempre sul tema dei migranti, il senatore leghista Tony Iwobi, che ha presentato un'interrogazione al ministro Minniti per conoscere i numeri esatti degli ingressi in Italia, ha proposto che le ambasciate italiane del Centro Africa rilascino a chi vuole raggiungere il nostro Paese i permessi. "Negli ultimi 3 o 4 anni - spiega il senatore leghista - quanti sono i rifugiati siriani giunti attraverso il mare? Una minima parte, per l'80 per cento né siriana né libica e non proveniente da un Paese in guerra. Se vogliamo agevolare l'immigrazione regolare non facciamoli arrivare attraverso questi tunnel della morte dove negli ultimi 4 anni sono morte 15 mila persone. La maggior parte di quei ragazzi, di quelle persone arriva da Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, Senegal, tutti Paesi nei quali ci sono anche ambasciate italiane. Ebbene, concediamogli i visti, facciamoli arrivare in modo regolare, sano e controllato così sapremo dove vanno e perché arrivano. E questo anche per rispettare la dignità umana".