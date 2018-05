Niente spiegazioni, Fico sceglie l’omertà

Abbiamo ben chiaro, da queste parti, il solco tra pubblico e privato. E però c’è una cosa che in questa vicenda di «Ficolf» non torna. E cioè: perché il Presidente della Camera non chiarisce? Perché non dice una parola definitiva su quanto accaduto?

Riassunto delle puntate precedenti. Un servizio delle Iene ha messo in evidenza che nella casa della compagna di Roberto Fico, a Napoli, dove spesso si appoggia anche il Presidente della Camera quando non è a Roma, opererebbe, pagata in nero, una ragazza per dare una mano in casa ed accudire la di lei bambina. E, sempre lì, avrebbe svolto alcuni lavori domestici anche un immigrato ucraino, senza permesso di soggiorno, poi evaporato quando Fico è diventato Terza Carica dello Stato.

Dopo numerosi inseguimenti da parte di una Iena, il Presidente della Camera avrebbe giustificato le due cose con una sorta di rapporto solidale. Da un lato, la...

