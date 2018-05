Al via tra le tensioni la direzione del Pd al Largo del Nazareno. Non è escluso che dalla riunione possa uscire un voto anche se nelle ultime ore renziani e governisti starebbero cercando di trovare una mediazione per evitare ulteriori fratture. Correnti del partito chiedono chiarezza e il testo, che confermerebbe la fiducia a Maurizio Martina rischia però di non convincere una parte della minoranza che punta ad evitare che Renzi continui a esercitare una guida di fatto del partito.

La linea renziana è di chiedere il voto su un documento che affermi il No a Salvini e No a Di Maio confermando la fiducia a Maurizio Martina fino all’assemblea, che dovrà essere convocata per decidere se eleggere un segretario o indire il congresso. Se si andrà alla conta sul documento che dice no alle ipotesi di governo con M5S o Lega, i renziani sono convinti di avere già i numeri: 120 membri della direzione a favore, contro 80. Secondo fonti "governiste", invece, il fronte che sostiene Martina avrebbe 96 voti contro i 112 dei renziani: al netto delle assenze, sostengono, i numeri sarebbero sul filo e perciò una parte della minoranza contesta il voto dei venti membri della segreteria renziana, perché in grado di condizionare il risultato.