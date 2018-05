Salvini ci crede: questo governo è un parto ma farò di tutto. Di Maio chiude: votiamo

"Farò tutto il possibile fino all'ultimo minuto per dare un Governo che duri cinque anni agli italiani, per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto all'Euroflora di Genova, pensa che un esecutivo di centrodestra è ancora possibile. "Mi farò portatore nei prossimi giorni di trattative a Roma della diffusione della 'margherita Itala', perché è la più resistente. Datemi tante 'margherite Itale', così vediamo di mettere in piedi questo Governo, che è un parto", ha aggiunto Salvini riferendosi al nuovo fiore che l'Istituto per la floricoltura ligure ha voluto dedicare a Italo Calvino.

Resta sulle sue posizioni il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi DI Maio: "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si èpiegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!", ha scritto il grillino citando un post del 2012 del leader della Lega.