Friuli Venezia Giulia, avanti la Lega con Fedriga al 55%

I primi 136 seggi, circa il 10% del totale da scrutinare, danno in testa alla corsa per la presidenza del Friuli Venezia Giulia il leghista Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, che attualmente è al 55,80%. Lo stacco è netto rispetto al secondo candidato, Sergio Bolzonello, sostenuto dal centrosinistra, al 28,39%. Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del Movimento 5 Stelle, si attesta al momento al 14,04%, mentre Sergio Cecotti di Patto per l'autonomia è al 1,77%.