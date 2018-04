Berlusconi esulta: "Il centrodestra unito vince"

"Il centrodestra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori". Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi festeggia la vittoria del centrodestra in Friuli Venezia Giulia. "Sul piano politico complessivo - spiega - questa è una ragione in più per affidare al centrodestra la guida del governo nazionale". Poi Berlusconi ringrazia gli elettori: "Grazie di cuore agli elettori del Friuli e della Venezia Giulia per il grande successo e la grande fiducia che hanno voluto attribuire al centro-destra unito e a Forza Italia - ha aggiunto - Mi congratulo con il nuovo Presidente Massimiliano Fedriga, per la vittoria che va al di là delle nostre stesse previsioni. Sono certo che, in ticket con il nostro Riccardo Riccardi, indicato come Vice Presidente, saprà creare una squadra di governo all'altezza delle grandi sfide e delle grandi aspettative degli elettori della regione. Il successo personale di Fedriga ha indubbiamente propiziato l'ottima affermazione dei nostri alleati della Lega, ai quali vanno i miei complimenti sinceri".