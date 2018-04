Renzi chiude la porta a Di Maio. "Lo incontro ma non voto la fiducia"

«Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo è stato uno scherzo». È quanto ha detto l’ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, a «Che tempo che fa», a proposito di un accordo con i cinque stelle per il governo. «Sette italiani su dieci hanno votato per M5S o per la Lega», ha ricordato. E di fronte alla prospettiva di incontrare i 5Stelle: «Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo con Di Maio no».