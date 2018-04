Governo, Salvini: "Zero chance tra Pd e M5S. Votiamo a giugno"

Di Maio tratta con il Pd. Per Matteo Salvini sarà un fallimento. A quel punto, per il segretario della Lega non resta che tornare alle urne. Prima possibile. Anche tra pochi mesi, non c'è motivo per aspettare l'autunno o, ancora peggio, l'inverno. Salvini, però, non ha ancora abbandonato l'idea di arrivare a Palazzo Chigi, nonostante la strada si stia facendo sempre più stretta. "Per quanto mi riguarda - dice il leader del Carroccio - la via maestra" per arrivare al governo "è di cercare un accordo tra i primi e i secondi, se questo non è possibile si torni alle urne il prima possibile, anche entro l’ estate. Non sta scritto né in cielo né in terra che si debba arrivare a ottobre".

Salvini ha spiegato la sua posizione da Spilimbergo,in Friuli Venezia Giulia, durante una videointervista trasmessa a Repubblica. Il candidato premier del centrodestra si trova nella regione del nord per la campagna elettorale in sostegno del leghista Massimiliano Fedriga che cerca di conquistare la Regione. "Con l’aria che tira - aggiunge Salvini - io penso che una maggioranza qualcuno la porta a casa se si vota a giugno". Dal suo punto di vista non c'è alcun bisogno di cambiare la legge elettorale, il voto - è il suo ragionamento - stavolta sarebbe completamente diverso. Ovviamente, favorevole al centrodestra.