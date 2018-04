Andrea Cecconi è iscritto al Gruppo Misto della Camera, dal 20 aprile - insieme a tutti gli altri deputati ex Cinquestelle - si è "affiliato" alla componente del Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero), non si sa bene per quale motivo. La sua espulsione è dovuta al caso dei rimborsi non realmente versati al fondo per le microimprese. Dopo l'elezione ha definito l'impegno firmato a dimettersi dal Parlamento come "carta igienica".