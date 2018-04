Governo, il Pd: "Passi in avanti ma decideremo il 3 maggio"

"Riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti. In particolare in merito alla richiesta di chiudere definitivamente una fase, quella con centrodestra e Lega. Sono arrivate parole molto importanti. Allo stesso tempo non nascondiamo le distanze e le differenze tra noi. E' vero che siamo forze molto diverse". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina dopo il secondo incontro di consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "Abbiamo deciso di convocare la nostra direzione il 3 maggio. In quella sede ci consulteremo e decideremo".