Nonostante i malumori nelle rispettive basi il confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo governo continua. "Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della repubblica ha avuto un esito positivo e si è concluso oggi - ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con Sergio Mattarella, al quale ha riferito sull'esito delle consultazioni da lui condotte con Pd e M5s - Il dialogo tra il M5s e il Pd è avviato e in questi giorni ci sarà anche dialogo in seno alle due forze politiche, aspettando anche la direzione del Pd che si terrà la settimana prossima. Il concetto fondamentale è che c'è un dialogo che è avviato".